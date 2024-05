Nova CEO da Petrobras recebe de Lula missão de acelerar investimentos e gerar empregos

Uma quarta fonte afirmou que algumas demandas do governo estavam caminhando, como por exemplo projetos de gás relacionados ao GasLub, antigo Comperj.

Em entrevista a jornalistas na porta da sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, mais cedo nesta quarta-feira, Prates afirmou que a empresa está com uma política de preços ajeitada e a reindustrialização encaminhada na áreas de refino, fertilizantes e na indústria naval.

Mas não resistiu à pressão, em meio a embates com os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil).

"A grande insatisfação do Lula era com a indústria naval. Ele tem um olhar especial para isso. O Jean Paul fazia muito o que era possível: mas a Magda chega com a missão do que é o ideal, não apenas o possível", afirmou a quarta fonte.

A pessoa ponderou, entretanto, que Chambriard conhece bem o setor e sua missão irá muito além de aumentar as contratações. "Tem que arrumar formas e maneiras de estimular o conteúdo local. Só assim haverá retomada do setor com geração de renda e emprego como o Lula quer."

Chambriard foi funcionária da Petrobras por mais de 20 anos, e atuou por muitos anos na ANP, onde assumiu uma diretoria em 2008 e foi diretora-geral entre 2012 e 2016, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, de quem é amiga pessoal.