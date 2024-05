Safra de soja do Brasil sobe mesmo com recuo de 2,5 mi t no RS, diz Cogo

(Reuters) - A safra de soja do Brasil em 2023/24 deve alcançar 148,6 milhões de toneladas, com um aumento de 1,85% na comparação com a previsão do mês anterior, apesar de uma redução na expectativa com a produção do Rio Grande do Sul de 2,5 milhões de toneladas por conta das enchentes que atingem o Estado, relatou nesta quarta-feira a Cogo Inteligência em Agronegócio.

A projeção para o Rio Grande do Sul ficou estimada em 21,3 milhões de toneladas, ainda sujeita à revisão, disse o sócio-diretor da consultoria, Carlos Cogo, à medida que as perdas pelas enchentes ainda estão sendo contabilizadas.

Segundo ele, o crescimento na previsão da produção brasileira aconteceu com aumentos na expectativa de área plantada e produtividade em outros Estados, em movimento semelhantes ao visto na divulgação da previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).