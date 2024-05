Santander Asset eleva projeção da Selic de 9,5% para 10,25% ao final de 2024

“A ata reforçou essa leitura, com uma avaliação geral de conjuntura mais cautelosa, considerando o ambiente global mais adverso, a atividade doméstica com maior dinamismo e o cenário prospectivo mais desafiador para a inflação local, com um Copom particularmente atento ao comportamento das expectativas inflacionárias”, afirma Eduardo Jarra, chefe de economia e estratégia da Santander Asset.

A instituição destacou a recente alta das expectativas de inflação como fator para a revisão, e também como ponto de monitoramento à frente, mas, segundo o economista, o cenário externo não teve "influência relevante” na decisão.

O Copom cortou a Selic para 10,50% ao ano na semana passada, em uma votação dividida entre seus membros. O ajuste veio após seis reduções consecutivas de 0,50 ponto percentual.

A decisão não foi unânime, com todos os quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendo votado por um corte de 0,50 ponto, o que alimentou receio no mercado de que a autarquia se torne menos incisiva no controle à inflação a partir de 2025, quando os nomeados pelo novo governo serão maioria no Copom.

(Reportagem de Victor Borges)