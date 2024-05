Secretário de Haddad defende plano de corte de gastos "comedido" para evitar fissura política

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o próximo passo do governo visando o controle dos gastos públicos precisa ser comedido para evitar a abertura de uma fissura política no país.

Em seminário promovido pelo Valor Econômico em Nova York, Durigan defendeu que o governo avance na discussão sobre a revisão de gastos ao ser questionado sobre ideia apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, de desvincular benefícios previdenciários do aumento real do salário mínimo. Sem responder diretamente, ele fez ponderações.

“É chegada a hora de discutir a questão do gasto público, buscar a eficiência do gasto é o mais importante... Agora, é preciso pensar o próximo passo. O próximo passo em relação ao gasto tem que ser comedido para que a gente não destampe a polarização política do país”, disse.