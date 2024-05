Taxas de juros longas voltam a cair ainda sob influência do Copom e com dados favoráveis nos EUA

Entre os vértices mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,88%, ante 10,903%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,15%, ante 11,195%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,55%, ante 11,607%.

O movimento dos juros futuros nesta quarta-feira foi muito semelhante ao visto na véspera, quando foi publicada a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

As taxas cederam na ponta longa ainda repercutindo o alívio dos investidores com as explicações trazidas na ata sobre a divisão entre os integrantes do Copom. Além disso, a queda dos prêmios acompanhou o recuo dos rendimentos dos Treasuries, após a divulgação de dados favoráveis de inflação nos EUA.

O Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em abril, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, ante 3,5% em março. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.

Os números reforçaram apostas de que o Federal Reserve terá espaço para efetuar dois cortes de sua taxa básica ainda em 2024, o que trouxe alívio para a curva de juros norte-americana, com reflexos no Brasil.

“Aqui houve uma acalmada grande no juro longo, que já caiu quase 30 pontos-base após a ata do Copom”, pontuou o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior. “A mediana do CPI também caiu, o que é uma notícia boa. O mercado melhorou.”