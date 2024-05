Economia do Japão tem contração no 1º tri e afeta planos de aumento dos juros pelo BC

Por Satoshi Sugiyama e Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão contraiu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre uma vez que o iene fraco continuou a afetar os consumidores, lançando um novo desafio à perspectiva do banco central para que a taxa de juros se afaste ainda mais do nível próximo de zero.

Os dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) do Escritório do Gabinete, divulgados nesta quinta-feira, mostraram que a economia do Japão encolheu 2,0% em termos anualizados nos primeiros três meses do ano em relação ao trimestre anterior, contra expectativa de queda de 1,5% em uma pesquisa da Reuters com economistas.