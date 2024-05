Fed segue cauteloso em relação a cortes de juros, mesmo com melhora de dados

Mas isso ainda não fez com que as autoridades monetárias dissessem algo concreto sobre quando os juros podem cair, indicando, como fez o chair do Fed, Jerome Powell, nesta semana que embora a perspectiva base continue sendo de queda da inflação, eles não confiam totalmente nela após três meses de decepção com os dados de inflação.

"Não vejo nenhum indicador agora que me diga... que há um motivo para mudar a postura da política monetária agora", disse Williams em uma entrevista à Reuters, acrescentando que ele não espera que o cenário de corte na taxa se concretize "em um prazo muito próximo"

Em comentários na CNBC nesta quinta-feira, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que o número das vendas no varejo de abril ainda significa que os gastos estão crescendo em um ritmo "bom", mesmo que não seja "ótimo", observando que as empresas, especialmente no setor de serviços, dizem continuar a planejar aumentos de preços.

"Acredito que estamos no caminho certo. Acredito que a inflação está caindo", disse Barkin.

Mas "para chegarmos a 2% de forma sustentável, será necessário um pouco mais de tempo", disse ele, até para que as empresas de serviços recebam a mensagem, como muitas do setor de bens receberam, de que os clientes deixarão de comprar se os preços ficarem muito altos.

"Os clientes e concorrentes terão de ensinar às pessoas que elas não têm poder de fixação de preços", disse Barkin.