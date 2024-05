Minério de ferro sobe com notícias sobre estímulo imobiliário na China e menor estoque de aço

Por Amy Lv e Emily Chow

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, com as notícias de que as autoridades da China, principal mercado consumidor de minério, estão considerando a compra pelo governo de imóveis não vendidos, o que melhorou o sentimento dos investidores e as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,56%, a 881 iuanes (122,09 dólares) a tonelada.