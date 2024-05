Delta Energia capta R$250 mi em emissão de CRIs para financiar usinas solares

"O impacto nas taxas foi significativo, chegando a uma redução de até 1,2% a.a. A operação foi um verdadeiro sucesso", disse em nota Fabio Fukuda, responsável pela operação na XP.

A operação atraiu diversos perfis de investidores, com os institucionais somando 66% das ordens no processo de bookbuilding.

"Para um projeto estruturalmente complexo como esse, a solidez do Grupo Delta foi um fator determinante para que os investidores pessoa física também demonstrassem enorme interesse no papel e houvesse vasta pulverização de investidores alocados nos CRIs", acrescentou José Álvaro Guimarães, sócio na One Corporate.

Os recursos captados serão destinados à construção de 20 usinas solares fotovoltaicas no modelo de geração distribuída de energia, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Atualmente, oito usinas solares estão prontas, seis têm obras em andamento e outras seis ainda não tiveram construção inicial. Com a conclusão do projeto das 20 usinas, o grupo contará com novos ativos no valor de 500 milhões de reais.

A Delta atua na geração distribuída por meio da subsidiária LUZ, tem investimentos em geração a gás natural e no mercado de biocombustíveis (biodiesel e etanol), além de atuar com comercialização de energia no mercado livre e na gestão e estruturação de fundos de investimentos nesse segmento.