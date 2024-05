Hedge funds gigantes têm ganhos em abril, apesar da volatilidade

A Millennium Management, do rival Izzy Englander, subiu 1,1% em abril e 4,8% até agora neste ano, de acordo com uma nota do HSBC Alternative Investment Group. Um fundo flagship da gigante Schonfeld Strategic Advisors encerrou abril com ganho de 0,5%, subindo 6,8% no acumulado do ano.

Esses fundos tiveram um desempenho melhor que a média. O Índice Composto Ponderado de Fundos HFRI, que acompanha uma série de estratégias de hedge funds em todo o mundo, registrou um declínio de 0,6% em abril.

Os hedge funds de ações monitorados pelo fornecedor de dados HFR caíram, em média, 1,6% no mês passado, indicando que os grandes hedge funds foram mais capazes de navegar o período mais negativo no mercado.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, caiu 4% em abril, liderando as perdas no mês, com investidores reduzindo o risco devido a preocupações de que as taxas de juro devem permanecer elevadas durante mais tempo e as tensões no Oriente Médio vão escalar.

Ainda assim, a volatilidade do mercado criou oportunidades para hedge funds que assumem posições tanto de alta como de baixa.

O fundo global de negociação de títulos em dificuldades e descontados, Shiprock Capital Management, obteve um retorno de 4,7% em abril, elevando o total até agora este ano para 18%.