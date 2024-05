Medidas de compensação da desoneração serão anunciadas na semana que vem, diz Haddad

Uma proposta sobre o tema já foi apresentada e deve ser votada nos próximos dias sob a relatoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, de acordo com Pacheco.

Em relação à desoneração da folha dos municípios, o tema ainda está em negociação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na quinta-feira que Executivo e Legislativo estão em busca de um acordo amplo e que a maior parte das reivindicações dos municípios estão sendo atendidas. Haddad disse que "certamente" a Fazenda terá, na semana que vem, dados da renúncia fiscal necessária para atender as prefeituras.

Em abril, o ministro do STF Cristiano Zanin atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e concedeu uma liminar suspendendo trechos da lei aprovada pelo Congresso que prorrogou a desoneração. Na quinta-feira, a AGU entrou com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspenda os efeitos da liminar por 60 dias.

PETROBRAS

Haddad também comentou a troca da presidência da Petrobras, lembrando que a decisão é prerrogativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro afirmou que pode ter opinado no processo, mas garantiu que não houve interferência de ministros.

“(O presidente da Petrobras) é quase um ministro. A pessoa tem que ter uma relação muito próxima ao presidente da República...então, é natural que possa haver uma troca, a depender do julgamento do chefe do Executivo", disse Haddad. Ele acrescentou que os ministros podem auxiliar quando chamados, mas que a escolha é do presidente.