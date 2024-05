Minério de ferro atinge máxima em uma semana com esforços de estímulo imobiliário na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro ampliaram a alta nesta sexta-feira, atingindo o valor mais alto em mais de uma semana, e estavam a caminho de encerrar a semana com ganhos, apoiados pelo consumo resiliente e por uma perspectiva de demanda mais animadora na China, o maior mercado consumidor do minério, graças aos mais recentes esforços de estímulo imobiliário.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 891,5 iuanes (123,47 dólares) a tonelada, o maior valor desde 8 de maio. Na semana, o ganho foi de 2,8%.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subia 1,37%, a 118,15 dólares a tonelada, também uma máxima desde 8 de maio. O contrato registrou um aumento de 1,8% até o momento nesta semana.