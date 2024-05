STF marca conciliação sobre mina da Vale paralisada no Pará; sindicato aponta impactos

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, marcou para o próximo dia 27 uma audiência de conciliação na tentativa de resolver o impasse em relação à retomada da operação da mina de Onça Puma da Vale, no Pará, suspensa no início do mês passado por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.

A decisão de Barroso atende a pedido apresentado pela Vale e pela Mineração Onça Puma.

"Diante da complexidade da matéria discutida e das possíveis consequências da suspensão da tutela provisória, determino o encaminhamento do feito, com urgência, ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), para a realização de audiência de conciliação no dia 27 de maio de 2024, às 14h (horário de Brasília)", determinou o presidente do STF.