Após três sessões de alta, taxas futuras de juros caem com baixa dos yields e arrecadação favorável

SÃO PAULO (Reuters) - Após três sessões consecutivas de alta, as taxas dos DIs fecharam a terça-feira em baixa, em sintonia com a queda dos rendimentos dos Treasuries e com parte dos investidores realizando lucros recentes, em um dia marcado ainda pela divulgação de dados favoráveis da arrecadação do governo federal.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,355%, ante 10,375% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,655%, ante 10,696% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2027 estava em 11%, ante 11,058%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,29%, ante 11,347%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,68%, ante 11,753%.