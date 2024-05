FMI alerta Reino Unido contra mais cortes de impostos antes de eleições

"Estamos genuinamente preocupados, não apenas com o Reino Unido mas com todos os países que usaram extensivamente os amortecedores fiscais, de que eles precisam fazer mais para reconstruir esses amortecedores", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em uma coletiva de imprensa.

Em março, o órgão de fiscalização orçamentária do Reino Unido disse que o governo estava no caminho certo para cumprir sua meta de reduzir a dívida como proporção do PIB no último ano de seu horizonte de previsão de cinco anos, embora por pouco.

O Fundo disse que vê mais gastos à frente do que nas previsões do Reino Unido e que o Reino Unido precisa apertar o cinto - por meio de aumentos de impostos ou cortes de gastos - em uma média de cerca de 1 ponto percentual do PIB, ou aproximadamente 30 bilhões de libras (38 bilhões de dólares) por ano, para estabilizar a dívida até o final da década.