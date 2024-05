Ibovespa oscila sem viés claro em dia com salto de Yduqs; Suzano recua

"O Ibovespa segue travado e sem aproveitar os bons ventos do mercado externo que atingiram novos recordes históricos recentemente", destacaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista."O momento é de esperar um rompimento para dar sinais mais claros do próximo movimento do mercado."

Wall Street mostrava o S&P 500 e o Nasdaq com declínios modestos, enquanto o Dow Jones rondava a estabilidade, mas no azul. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos mostrava um pequeno alívio, a 4,4081%, de 4,437% na véspera.

Investidores continuam acompanhando dados econômicos e declarações de autoridades do Federal Reserve, na expectativa de sinais que ajudem nas apostas sobre o rumo da política monetária da maior economia do mundo. Na quarta-feira, o banco central norte-americano divulga a ata da sua última decisão de juros.

No Brasil, a Receita Federal divulgou que a arrecadação do governo federal teve alta real de 8,26% em abril sobre o mesmo mês do ano anterior, a 228,873 bilhões de reais, marcando o quinto recorde para o mês consecutivo. No acumulado de janeiro a abril, a arrecadação teve alta real de 8,33%.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,76%, com nova alta dos futuros do minério de ferro na China, diante da demanda resiliente e melhores perspectivas para o principal consumidor mundial do minério. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,7%, a 908 iuanes (125,47 dólares) a tonelada.