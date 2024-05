Lucro líquido da XP cresce 29%, para R$1,03 bi no 1º tri

O executivo acrescentou que o cenário para equities, mercado de capitais, IPO, follow-ons não está favorável. "Nós começamos o ano achando que poderia ter uma retomada, porque há um pipeline represado, só que o cenário se deteriorou... e com isso (esse pipeline) foi postergado."

As despesas administrativas gerais cresceram 36%, a 1,4 bilhão de reais. O índice de eficiência dos últimos doze meses foi de 36,5%, de 40,4% um ano antes, próximo aos menores patamares desde o IPO, com a XP destacando que o resultado reforça o foco do grupo em disciplina de custos.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado no primeiro trimestre do ano ficou em 20,7%, de 18,7% no mesmo período em 2023.

O lucro antes de impostos (EBT) da dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras, totalizou 1,08 bilhão de reais, recorde para o período, representando uma alta de 33% ano a ano.

De acordo com o CEO da XP Inc, Thiago Maffra, os números mostram a resiliência e consistência de diversas frentes de negócio do grupo no início do ano, período que, historicamente, é mais desafiador.

"Na comparação anual, tivemos incrementos de lucro e melhora significativa da nossa eficiência operacional, com diversificação de receita, e foco constante nas necessidades dos nossos clientes", destacou o executivo em comunicado.