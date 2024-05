Minério de ferro sobe com otimismo sobre demanda da China

NOVA DÉLHI (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira, com a demanda resiliente e as melhores perspectivas na China, principal consumidor mundial do minério, continuando a dar suporte ao mercado.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,7%, a 908 iuanes (125,47 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 1,9%, para 120,4 dólares a tonelada.