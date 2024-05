Órgão regulador barra aquisição pela Minerva de plantas da Marfrig no Uruguai

SÃO PAULO (Reuters) - A autoridade concorrencial uruguaia Coprodec informou nesta terça-feira que rejeitou um pedido da Minerva para a compra de três unidades de abate da Marfrig no país.

No documento, a Coprodec indicou que as medidas de mitigação propostas pela Minerva não foram suficientes para evitar um impacto anticoncorrencial no mercado de carne bovina do Uruguai.

Em comunicado ao mercado, a Minerva disse que está avaliando os termos da decisão da Coprodec e que deve apresentar recurso "nos próximos dias".