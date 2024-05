Ações da China sobem com ganhos nos setores de energia e imobiliário

As ações do setor imobiliário devolveram alguns ganhos obtidos no início das negociações, com o índice imobiliário do CSI300 subindo 1% no fechamento.

"Embora as novas políticas imobiliárias sejam positivas para o sentimento, a sustentabilidade da alta das ações provavelmente será determinada pelo ritmo de transmissão para a melhoria dos lucros, conforme observado em programas anteriores", disseram analistas do BNP Paribas.

As empresas de energia fotovoltaica saltaram 5,6% depois que sua associação realizou uma reunião para pedir a consolidação do setor.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,13%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,85%, a 38.617 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,13%, a 19.195 pontos.