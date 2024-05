Ações europeias caem para menor nível em uma semana pressionadas por montadoras e com tecnologia em foco

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam no menor nível em uma semana nesta quarta-feira, pressionadas por uma liquidação de papéis de montadoras após notícia acerca de possíveis tarifas chinesas sobre carros importados, enquanto as ações de tecnologia subiram antes dos resultados da Nvidia.

As montadoras europeias recuaram 1,4%, atingindo o menor patamar em mais de três meses, com as ações da Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen caindo entre 0,7% e 1,7%.