EUA confirmam 2º caso de gripe aviária em trabalhador do setor de laticínios

Por Tom Polansek e Julie Steenhuysen e Leah Douglas

CHICAGO/WASHINGTON (Reuters) - Um segundo caso de gripe aviária em humanos foi confirmado nos Estados Unidos desde que o vírus foi inicialmente detectado em gado leiteiro no fim de março, disseram autoridades norte-americanas nesta quarta-feira.

A infecção de um trabalhador do setor de laticínios do Michigan expande o surto do vírus que circula em aves há anos, embora o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) diga que o risco para o público em geral permaneça baixo.