Haddad diz que vinculações orçamentárias são desafio e serão tratadas da "melhor forma"

O novo arcabouço fiscal estabelece um limite para o crescimento real das despesas que, embora permita mais gastos que a antiga regra do teto, é progressivamente comprimido por gastos obrigatórios que crescem e ritmo mais forte.

No início de maio, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse à Reuters que a pasta vai concluir até dezembro deste ano a preparação de um amplo menu de novas medidas de revisão de gastos, incluindo uma possível desvinculação de benefícios previdenciários da política de ganhos reais salário mínimo.

As declarações da ministra foram criticados por políticos de esquerda e uma parcela do governo. Na semana passada, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o próximo passo do governo visando o controle dos gastos públicos precisa ser comedido para evitar a abertura de uma fissura política no país.

Em ponto já apresentado publicamente, mas ainda sem proposta definida, a equipe econômica tem estudado alternativas para a correção dos gastos mínimos com Saúde e Educação, hoje vinculados ao crescimento da receita e que aos poucos comprimem o Orçamento.

(Por Bernardo Caram)