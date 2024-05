Peso argentino atinge mínima recorde no mercado paralelo em meio a tensões políticas

Operadores minimizaram o movimento de venda da moeda, mas o peso argentino vem enfrentando uma tendência de queda nos últimos dias devido às tensões políticas, à lentidão das vendas agrícolas e à decisão do banco central argentino de reduzir as taxas de juros de 50% para 40% na semana passada.

O governo de Milei também está enfrentando atrasos em seus planos de reformas e tem esperança de firmar um pacto com governadores regionais, o que é fundamental para conseguir implementar medidas com apenas uma minoria no Congresso local e uma presença regional limitada.