(Reuters) - O PagBank reportou nesta quinta-feira um crescimento de 33% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O PagBank reportou lucro líquido recorrente de 522 milhões de reais no trimestre encerrado em março, contra expectativa média de analistas de lucro de 475,2 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

(Reportagem de André Romani)