Vendas de novas moradias nos EUA caem em abril; preços sobem em relação ao ano anterior

As vendas de casas novas são contabilizadas na assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, elas podem ser voláteis em uma base mensal.

As vendas caíram 7,7% em abril na comparação anual. As incorporadoras têm construído casas menores e dado incentivos aos compradores para oferecer alguma proteção contra as taxas de hipoteca mais altas. Isso contribuiu para que o investimento residencial crescesse em seu ritmo mais rápido em mais de três anos no primeiro trimestre.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos aumentou até abril, voltando a ficar acima de 7%, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

O preço médio das casas novas aumentou 3,9% em abril em relação ao ano anterior, para 433.500 dólares. A maioria das casas novas vendidas no mês passado estava na faixa de preço de 300.000 a 499.999 dólares.