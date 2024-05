ANÁLISE-Eleição britânica em julho traz esperança ao mercado financeiro

A comunidade financeira enfrentou o antagonismo do ex-premiê conservador Boris Johnson, que antes de ocupar o cargo minimizou as preocupações das empresas com a saída do país da União Europeia.

As relações entre o setor financeiro de Londres e o governo melhoraram desde o Brexit, mas a turbulência política e as incertezas econômicas cobraram um preço de um setor que contribui com 12% das receitas de impostos do país.

O desastroso “mini-orçamento” de Liz Truss, antecessora do atual premiê, Rishi Sunak, em setembro de 2022, que causou uma disparada nos títulos do governo, não foi esquecido.

“É animador que o valor imenso da 'City' na economia britânica seja reconhecida de forma multipartidária, assim como a necessidade de assegurar proativamente que o Reino Unido mantenha seu status como um dos principais mercados de capitais do mundo”, disse Matthew Ponsonby, chefe de global banking do BNP Paribas no país.

Executivos do mercado financeiro esperam que o novo governo priorize reformas que aumentem a competitividade e atraia maior interesse externo, em um momento no qual Londres enfrenta concorrência global. Outra prioridade é amenizar o gasto previdenciário para utilizá-lo em investimentos de longo prazo.

O líder oposicionista Keir Starmer, muito à frente nas pesquisas de opinião, escolheu, como seus principais auxiliares, alguns políticos que são receptivos aos objetivos do mercado financeiro, disseram executivos e grupos de lobby.