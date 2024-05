SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou distribuição antecipada de 1,16 bilhão de reais em juros sobre capital próprio relativos ao segundo trimestre, segundo fato relevante ao mercado.

A distribuição é equivalente a 0,204 real por ação e os JCPs serão pagos em 28 de junho, com base na posição acionária do dia 13 do mesmo mês, informou o banco.