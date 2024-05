Recuperação da base fiscal está indo bem e mercado aproxima suas projeções das nossas, diz Ceron

O secretário afirmou que ainda há despesas com "dinâmicas que merecem atenção", citando gastos com a Previdência, e reconheceu a existência de volatilidades de "curtíssimo prazo" no cenário externo, como o contínuo adiamento do início do afrouxamento da política monetária dos Estados Unidos.

No entanto, ele argumentou que essas volatilidades devem ser diluídas ao longo do tempo por conta do que avaliou como uma situação positiva que o Brasil tem estruturalmente para o médio e longo prazo, com crescimento e queda da inflação e do desemprego.

Segundo Ceron, o governo também está "preparado" para anunciar novas medidas de recomposição da base fiscal caso algumas expectativas de receitas sejam frustradas até o fim do ano.

"Temos um conjunto de ações a serem acionadas caso necessário, mas no momento as coisas estão fluindo e os resultados estão vindo de acordo com o que nós esperávamos", afirmou.

O secretário também se mostrou favorável a uma "discussão aberta" para encontrar as melhores soluções à estrutura de despesas da União, defendendo um debate sobre benefícios sociais e indexação de alguns gastos orçamentários.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetaram na quarta-feira que o governo central fechará 2024 com déficit primário de 14,5 bilhões de reais, equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal.