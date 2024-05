Após advertências do Japão, G7 reafirma alerta sobre excesso de volatilidade cambial

Por Leika Kihara

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - Os líderes financeiros que fazem parte do G7, grupo de países mais industrializados do mundo, reafirmaram neste sábado seu compromisso fazer alertas contra movimentos cambiais excessivamente voláteis, o que o Japão vê como uma luz verde para intervir no mercado e, assim, conter as rápidas quedas de sua moeda, o iene.

O acordo seguiu as novas advertências verbais do principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, que disse aos repórteres na sexta-feira que Tóquio estava pronta para entrar no mercado "a qualquer momento" para conter os movimentos especulativos do iene.