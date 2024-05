Ações sobem em sessão afetada por feriado nos EUA, com rendimentos de títulos em queda

Autoridades sênior do BCE disseram que o banco central tem espaço para cortar os juros com a desaceleração da inflação, mas que deve ir devagar com a flexibilização da política monetária, mesmo que a direção da trajetória já esteja clara.

"Ainda não se sabe como os dados vão se comportar. Entretanto, o ambiente sugere que a pressão inflacionária diminuirá tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos", escreveu Rainer Singer, analista do Erste Group, em nota.

"É muito provável que o BCE corte os juros em junho. O Fed ainda não está pronto."

Os rendimentos dos títulos governamentais em todo o continente caíam, com o rendimento do título de referência de dez anos em 2,547%. [GVD/EUR]

Nesta semana, o destaque será a leitura dos preços ao consumidor de maio da zona do euro, prevista para sexta-feira.

O BCE parece estar pronto para começar a flexibilizar as taxas de juros em sua próxima reunião na semana que vem, com apostas mostrando uma probabilidade de mais de 90% de um corte na taxa de depósito, de acordo com dados da LSEG. [0#ECBWATCH]