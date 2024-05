Dólar recua ligeiramente frente ao real em linha com exterior

"Em semana marcada pela divulgação de dados de inflação nos EUA e na Europa, além dos PMIs chineses, a segunda-feira é marcada pela liquidez reduzida devido a feriados em NY e Londres, que afastam os investidores da tomada de risco", disse Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, em nota.

Nesta semana, os investidores aguardam a divulgação de uma série de dados de inflação no Brasil e no exterior, à procura de sinais sobre o futuro da política monetária de bancos centrais ao redor do mundo nos próximos meses.

Na terça-feira, o IBGE publicará os dados de maio do IPCA-15. Enquanto isso, na sexta-feira, serão publicados números de preços ao consumidor da zona do euro e também o índice de preços de despesas para consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Essa bateria de dados deve receber grande atenção dos mercados globais, que esperam pelo início dos ciclos de afrouxamento monetário do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve.

A expectativa é de que o BCE comece a cortar os juros já em junho, bem antes do Fed, com as apostas de mercado atuais precificando afrouxamento na política monetária dos EUA só no final do ano.

No geral, quanto mais o banco central dos EUA cortar os juros, pior para o dólar, que se torna comparativamente menos interessante quando os rendimentos dos títulos do governo norte-americano diminuem.