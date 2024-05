XP Inc. adquire participação minoritária "relevante" na Manchester Investimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc. informou nesta segunda-feira que fechou acordo para comprar uma participação minoritária "relevante" na Manchester Investimentos, que tem 16 bilhões de reais em ativos sob custódia e 20 mil clientes.

Esse é o terceiro acordo selado pela XP com escritórios parceiros, após anunciar as associações com a SVN Investimentos e a Ável Investimentos, desde a publicação do novo marco para a atividade, em vigor desde junho de 2023.

A posição minoritária da XP -- que não teve o valor revelado -- busca capturar o crescimento da operação, informou a empresa. A atuação da companhia será via participação no conselho, sem interferência direta na gestão, que segue sob o comando dos sócios.