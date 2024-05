Projeção de déficit fiscal para 2024 pode ter aumentado com despesa extra, diz Ceron

Nesta terça, no entanto, o Ministério do Planejamento informou que distribuiu integralmente os 15,8 bilhões de reais aos ministérios da Previdência e do Trabalho e Emprego. Com isso, em tese, a projeção de déficit para o ano subiria 2,5 bilhões de reais, atingindo 17 bilhões de reais.

"Nós já tínhamos indicado que (esse recurso) seria oportunamente distribuído", disse Ceron em entrevista à imprensa para comentar dados fiscais.

O secretário afirmou ainda que o governo está trabalhando para entender o aumento de gastos previdenciários para buscar alternativas e possíveis novas medidas.

Nos quatro primeiros meses do ano, o governo registrou uma elevação de 22,5 bilhões de reais em gastos com benefícios previdenciários na comparação com o mesmo período de 2023, um aumento significativo mesmo se forem desconsiderados cerca de 8 bilhões de reais em pagamentos feitos antecipadamente neste ano em 13º para aposentados.

Recentemente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, demonstrou preocupação com o crescimento dessas despesas e defendeu uma desvinculação da correção de aposentadorias da política de ganhos reais do salário mínimo.

Ceron também afirmou que a segunda emissão de títulos sustentáveis pelo governo dependerá da abertura de uma janela adequada de mercado, ressaltando que o Tesouro não sinaliza a data da emissão.