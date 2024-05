Compras anteriores de títulos do BCE podem ter atenuado impacto dos aumentos de juros, diz Schnabel

O banco central dos 20 países que compartilham o euro está agora se desfazendo desses títulos à medida que eles vencem, mas Schnabel disse que o enorme estoque de dívida que o BCE ainda possui pode estar interferindo em sua luta contra a inflação.

"Os prêmios de risco podem permanecer comprimidos em muitos segmentos do mercado, tornando as condições financeiras mais acomodatícias do que seriam de outra forma", disse Schnabel em um evento em Tóquio.

"Isso pode ter enfraquecido a transmissão da política monetária durante o recente ciclo de aperto."

O BCE elevou a taxa que paga sobre os depósitos bancários para um recorde de 4,0%, mas deverá começar a reduzi-la na próxima semana, depois que a inflação caiu para um pouco acima de sua meta de 2% e o crédito ficou estagnado.

Schnabel disse que a compra de títulos na última década ajudou a estabilizar os mercados financeiros em momentos de estresse, mas teve custos como perdas para o banco central, interferência no funcionamento do mercado e aumento da desigualdade.

Ela defendeu compras de títulos "mais direcionadas e parcimoniosas, intervindo com força quando necessário, mas interrompendo-as mais rapidamente", como o BCE fez com as compras de papel comercial na primavera de 2020 e o Banco da Inglaterra durante a turbulência do mercado em setembro de 2022.