Dólar fecha em baixa ante o real sob influência do exterior

“Desde a manhã, vi um movimento absolutamente alinhado com o front externo, frente a uma valorização em bloco das moedas emergentes, ligadas a países exportadores de commodities”, comentou durante a tarde o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Quando o dólar recuperou um pouco da força no exterior, na esteira da aceleração dos rendimentos dos Treasuries, as cotações aqui no Brasil também se recuperaram. Ainda assim, o dólar passou por mais uma sessão em que as margens de oscilação ante o real foram estreitas.

“Acho que tem a ver com a questão do Fed. Não há ninguém conseguindo cravar o que vai acontecer (na política de juros dos EUA)”, disse Bergallo. “O investidor estrangeiro (está) com cautela, as apostas (estão) divididas.”

Para o restante da semana, as atenções estarão voltadas para a divulgação de índices de preços ao consumidor de países da zona do euro e do índice de inflação PCE nos Estados Unidos, na sexta-feira.

Como quinta-feira será feriado no Brasil, a expectativa é de que a sessão de quarta já seja contaminada pela disputa pela formação da Ptax de fim de mês -- taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).