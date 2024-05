Novo parecer propõe taxação de 25% sobre produtos importados de até US$50

"Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior", argumentou.

O texto apresentado pelo relator institui uma tabela progressiva, estabelecendo uma alíquota de 25% para importações de até 50 dólares. Também mantém a alíquota de 60%, atualmente vigente, para importações acima de 50,01 dólares.

A expectativa é que a proposta seja votada ainda nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados para seguir a votação no plenário do Senado na quarta-feira, antes do feriado de Corpus Christi.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)