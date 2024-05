Taxas de juros longas passam a subir com Treasuries, mas curtas cedem com IPCA-15

Em reação, a taxa para o DI de janeiro de 2027 -- um dos mais líquidos -- atingiu o valor mínimo de 10,895% às 9h53, em queda de 13 pontos-base ante o ajuste do dia anterior.

Até o início da tarde houve certa recuperação nas taxas dos DIs, mas ainda assim o viés era negativo em toda a curva. O cenário mudou após os rendimentos dos Treasuries com prazos mais longos acelerarem os ganhos no início da tarde, reagindo a declarações cautelosas de uma autoridade do Federal Reserve a dados econômicos positivos dos EUA e a um leilão de títulos norte-americanos de cinco anos.

Pela manhã, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que o banco central dos EUA deve esperar por um progresso significativo na inflação antes de reduzir sua taxa de juros. Já o Conference Board informou que seu índice de confiança do consumidor aumentou para 102,0 este mês, de 97,5 em abril. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 95,9.

No início da tarde, os yields dos Treasuries de cinco anos atingiram o maior nível desde o início de maio logo após o leilão de títulos. Com isso, os rendimentos dos Treasuries de dez anos também aceleraram.

Com o movimento visto no mercado norte-americano, as taxas dos DIs com prazos mais longos migraram para o positivo no meio da tarde e sustentaram ganhos até o fechamento. Na ponta curta, o viés de baixa trazido pelo IPCA-15 foi praticamente apagado pela influência do exterior.

“Tinha tudo para a curva estar fechando aqui hoje, porque tivemos um IPCA-15 abaixo das expectativas, com serviços subjacentes desacelerando, mas o cenário externo acabou impactando”, comentou durante a tarde Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos.