Desemprego no Brasil cai a 7,5% no tri até abril, menor nível em 10 anos para o período

"A estabilização da desocupação se deve, principalmente, à redução das perdas do comércio, que observamos no primeiro trimestre, e ao retorno da ocupação no segmento da educação básica pública no ensino fundamental", explicou Beringuy.

Já o total de ocupados aumentou 0,2% na comparação com os três meses até janeiro e 2,8% ante o mesmo período do ano passado, somando 100,804 milhões de pessoas.

RECORDES

Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado eram 38,188 milhões no trimestre até abril, o que representa uma alta de 0,6% ante os três meses até janeiro e um recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O contingente dos que não tinham carteira aumentou 0,7% nessa base de comparação, atingindo 13,538 milhões, também recorde.

"Elementos macroeconômicos corroboram um avanço do mercado de trabalho, especialmente na comparação com 2023. Juros menores, inflação mais baixa e inadimplência menor, tudo isso contribui para desempenho melhor do mercado, a despeito de movimentos sazonais como vistos no primeiro trimestre", disse Beringuy.

No período, o rendimento médio real das pessoas ocupadas no trimestre encerrado em abril foi de 3.151 reais, alta de 0,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 4,7% sobre o mesmo período de 2023.