Câmara aprova suspensão de trechos de decreto de Lula que regulamenta posse de armas

(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira proposta que revoga trechos de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estabelece regras para a posse e coleção de armas de fogo.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, entre as mudanças previstas no projeto de decreto legislativo (PDL) aprovado está a retirada do conceito de arma de uso restrito para os armamentos de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a 6 mm, que disparem projéteis de qualquer natureza.

A proposta, que agora irá ao Senado, também retira algumas exigências impostas pelo decreto presidencial para a obtenção de certificado de atirador desportivo.