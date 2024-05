Citi corta recomendação de Yduqs para "neutra"

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Citi cortaram a recomendação para as ações da Yduqs para "neutra" e reduziram o preço-alvo dos papéis de 20 para 14 reais, elencando entre outros argumentos perspectiva de desaceleração da receita, conforme relatório enviado a clientes nesta quarta-feira.

Além de uma desaceleração esperada da receita, eles citam aumento de inadimplência e despesas de marketing, além de perspectivas de fluxo de caixa mais fracos. Nesse cenário, também reduziram a estimativa de lucro para 2024 e 2025 em 16%.

Eles citam que, com o atual nível de preços, o valuation das ações continua atrativo no longo prazo, mas ressaltam como fatores que apoiam o corte na recomendação a falta de catalisadores no curto prazo, a assimetria regulatória negativa e o risco negativo para projeções de lucros e fluxo de caixa.