Empresas dos EUA estão mais pessimistas em relação às perspectivas econômicas, mostra pesquisa do Fed

"A atividade econômica nacional continuou a se expandir... no entanto, as condições variaram entre os setores e distritos", disse o Fed em sua pesquisa, conhecida como "Livro Bege", que entrevistou contatos comerciais nos 12 distritos do banco central até 20 de maio. "As perspectivas gerais ficaram um pouco mais pessimistas em meio a relatos de incerteza crescente e maior risco de queda."

A maioria dos distritos do Fed relatou um crescimento leve ou modesto na atividade, enquanto dois não observaram nenhuma mudança na atividade, segundo a pesquisa.

A taxa de juros de referência do Fed deve permanecer inalterada na próxima reunião de política monetária, em 11 e 12 de junho, e as autoridades do Fed, embora tenham praticamente descartado outro aumento dos juros, indicaram que precisam de dados consistentes e encorajadores sobre a inflação ao longo de vários meses antes de reduzir os custos dos empréstimos, depois de terem sido afetados por aumentos de preços maiores do que o esperado nos primeiros três meses do ano.

Embora essa tendência preocupante pareça ter se revertido em abril e haja sinais de que os consumidores estão recuando nos gastos, a inflação atualmente permanece, pelo indicador preferencial do Fed, quase um ponto percentual acima de sua meta de 2%.

A leitura mais recente do principal indicador de inflação do Fed está programada para ser divulgada na sexta-feira.

Em abril, os ganhos de empregos nos EUA foram os menores em seis meses e o crescimento dos salários anuais caiu abaixo de 4,0% pela primeira vez em quase três anos, mas o mercado de trabalho continua bastante apertado.