Abimaq prevê queda de 7% na receita de máquinas em 2024 e impactos de chuvas no RS

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos deve recuar 7% em 2024, depois que os números no início do ano vieram abaixo do esperado, informou nesta quarta-feira a associação do setor, Abimaq, acrescentando que a estimativa pode ser revisada devido aos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo maior mercado de máquinas e equipamentos.

De acordo com a entidade, o Estado gaúcho responde por cerca de 20% de toda a produção do setor, atrás apenas de São Paulo, com mais da metade (52%) do seu volume de receita oriunda de máquinas agrícolas, que em 2023 representaram 24% de toda a indústria nacional de máquinas e equipamentos.

A Abimaq já havia anunciado no final de abril expectativa de revisar para baixo seus números para o ano, após encerrar o primeiro trimestre com queda de 21,3% no faturamento. Antes, a entidade esperava crescimento de 3,5% na receita de 2024.