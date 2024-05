Taxas de juros futuras disparam no Brasil por preocupação com pressão inflacionária do mercado de trabalho

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira com altas superiores a 20 pontos-base na maioria dos vencimentos, impulsionadas pelo avanço firme dos yields dos Treasuries e por dados positivos de emprego e renda do Brasil que levaram investidores a aumentar as apostas de que o Banco Central não cortará mais a Selic e de que o próximo movimento pode ser de alta da taxa básica, e não de baixa.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete a política monetária no curtíssimo prazo -- estava em 10,425%, ante 10,368% do ajuste anterior.

A taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,87%, ante 10,674% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,24%, ante 11,002%. A taxa para janeiro de 2028 estava em 11,545%, ante 11,3%, e o contrato para janeiro de 2031 marcava 11,94%, ante 11,715%.