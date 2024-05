BC da China afirma que venderá títulos do governo quando necessário

"Atualmente, há uma grande demanda por ativos livres de risco no mercado de títulos, e os depósitos bancários são desviados para o mercado de títulos devido à expectativa de aumento dos preços dos títulos, expandindo ainda mais a demanda por ativos seguros", disse o banco central.

"O Banco do Povo da China está prestando muita atenção às mudanças atuais do mercado e aos riscos potenciais, e realizará operações de venda de títulos de baixo risco, incluindo títulos do governo, quando necessário."

O rendimento dos títulos públicos de 30 anos da China subiu cerca de 2 pontos-base, para 2,54%, após a declaração do banco central.

O comentário do banco central sinalizou sua preocupação com a recente queda nos rendimentos dos títulos, apesar do início da emissão de 1 trilhão de iuanes (138,11 bilhões de dólares) em títulos públicos ultralongos neste mês, disseram analistas e operadores.