Bolsas dos EUA terminam em baixa com pressão de Salesforce

As ações da Salesforce despencaram, um dia depois que a empresa previu lucro e receita para o segundo trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, devido aos fracos gastos dos clientes com seus produtos.

O setor de tecnologia do S&P 500 caiu e foi o maior obstáculo para o índice de referência da bolsa de Nova York.

Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que a economia norte-americana cresceu mais lentamente no primeiro trimestre do que o estimado anteriormente, após revisões para baixo dos gastos com consumidores e equipamentos, e um importante indicador de inflação mostrou queda. Na sexta-feira, haverá a divulgação do relatório de despesas de consumo pessoal de abril.

Outro conjunto de números mostrou que os pedidos semanais de auxílio-desemprego cresceram mais do que o esperado.

"Normalmente, seria de se esperar que o mercado se recuperasse com uma revisão para baixo do PIB, pois isso sinaliza que a economia está se moderando, que o trabalho do Fed está concluído e que podemos obter cortes nas taxas de juros. Essa não é a reação que tivemos hoje", disse Mark Hackett, chefe de pesquisa de investimentos da Nationwide.

"Portanto, estou um pouco surpreso, mas não tanto, simplesmente porque, após as seis semanas (de alta) que tivemos, é bastante saudável e esperado que haja alguma consolidação ou movimento lateral por algum tempo."