UBS divide função de gestão de patrimônio em reestruturação

Por Noele Illien

ZURIQUE (Reuters) - O UBS anunciou nesta quinta-feira que dividirá sua principal função de gestão de patrimônio como parte de uma reformulação da diretoria executiva, criando novas responsabilidades para dois dos principais candidatos a dirigir o banco suíço após o presidente-executivo, Sergio Ermotti.

Rob Karofsky, chefe do banco de investimentos do UBS, se tornará, em julho, chefe das Américas e copresidente de gestão global de patrimônio, ao lado do atual chefe de gestão de patrimônio, Iqbal Khan, que agora também assumirá o comando da região Ásia-Pacífico.