Williams, do Fed, diz que política monetária está bem posicionada para reduzir a inflação

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira que o atual cenário da política monetária é o correto para ajudar a inflação a voltar para 2%, em comentários que não deram nenhuma pista de quando ele acha que o banco central poderá reduzir o custo dos empréstimos de curto prazo.

"O comportamento da economia no último ano fornece ampla evidência de que a política monetária é restritiva de uma forma que nos ajuda a atingir nossas metas", disse Williams no texto de um discurso preparado para ser proferido em uma reunião do Economic Club of New York.