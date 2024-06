Juros futuros caem após dados acomodados de inflação e PIB nos EUA

A taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,8%, ante 10,867% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,155%, ante 11,238%. A taxa para janeiro de 2028 estava em 11,455%, ante 11,543%, e o contrato para janeiro de 2031 marcava 11,85%, ante 11,94%.

Na quarta-feira, as taxas dos DIs haviam disparado mais de 20 pontos-base, com investidores elevando as apostas de que no atual ciclo o Banco Central não cortará mais a taxa básica Selic, hoje em 10,50% ao ano, podendo até mesmo subir juros mais à frente caso as expectativas de inflação sigam desancoradas.

Como quinta-feira foi feriado de Corpus Christi no Brasil, o mercado já abriu a sexta-feira ajustando preços tendo como referência a forte alta das taxas dos DIs na quarta-feira e o recuo dos rendimentos dos Treasuries na véspera, após revisão para baixo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano no primeiro trimestre.

O viés de baixa foi reforçado pela divulgação do índice de inflação PCE, dado bastante observado pelo Federal Reserve para formulação de política monetária. O indicador subiu 0,3% em abril, informou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, igualando o dado de março. Na base anual, o indicador avançou 2,7%, mesmo percentual de março. Os resultados tanto para o mês quanto para o ano vieram em linha com as projeções de economistas consultados pela Reuters.

Já o núcleo do PCE teve alta de 0,2% em abril, abaixo do 0,3% esperado pelos economistas.

Em reação, os yields dos Treasuries cederam em meio à leitura de que o PCE mantém a perspectiva de corte de juros nos EUA em 2024. No Brasil, as taxas dos DIs registraram as mínimas da sessão. Às 9h33, logo após a divulgação do índice, a taxa do contrato para janeiro de 2026 atingiu a mínima de 10,775%, em queda de 9 pontos-base ante o ajuste anterior.