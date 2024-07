Haddad diz estar provado que Trump é ameaça à democracia

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que está provado que o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ameaça à democracia.

Em sabatina no congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Haddad disse que Trump fomentou a invasão do prédio do Congresso dos EUA em 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores tentaram impedir a confirmação pelo Parlamento da vitória do atual presidente norte-americano e candidato à reeleição, Joe Biden, sobre o republicano na eleição presidencial de 2020.

(Reportagem de Fernando Cardoso; Texto de Eduardo Simões)